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Никифоров: телефонной связи нет у 17 тыс. абонентов в пострадавших районах Приморья

Происшествия
3 сентября, 10:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Министр заявил, что из-за повреждения магистральных линий без связи остаются небольшие населенные пункты, а поскольку "номера экстренных служб также не работают, восстановление связи особенно важно"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Лайонрок", обрушившийся на Приморский край на этой неделе, оставил без телефонной связи около 17 тыс. абонентов. Проблема будет решена по мере восстановления энергоснабжения и транспортного сообщения в регионе, сообщил в интервью ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

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"С точки зрения региона процент абонентов, которые находятся без связи, небольшой. <…> Что касается телефонной связи, это примерно 17 тыс. абонентов, в основном в Дальнегорском районе - там около 8 тыс. абонентов", - сказал Никифоров. При этом он подчеркнул, что из-за повреждения магистральных линий без связи остаются целые небольшие населенные пункты, а поскольку "номера экстренных служб также не работают, восстановление связи особенно важно".

Министр добавил, что у каждого из операторов сотовой связи из-за стихийного бедствия не работают от 20 до 40 базовых станций - это 2-3% от региональных мощностей каждого оператора. Восстановление связи операторы проводят в рамках своих запланированных расходов, речь о дополнительных компенсациях из бюджета не идет.

Погода мешает восстановлению

Никифоров отметил, что сегодня во Владивостоке прошло отдельное совещание с операторами связи, представителями "Почты России" и "Ростелекома". На нем обсуждалась координация совместных усилий с МЧС и Минэнерго. "По мере решения вопросов с транспортной доступностью населенных пунктов, которая остается проблемной из-за погодных условий, и решению проблем с энергетикой, будет оперативно восстанавливаться связь. Таким образом, действия МЧС, энергетиков и связистов сейчас синхронизированы", - сказал он.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

На восстановление связи, по оценке главы Минкомсвязи, необходимо несколько дней, но поскольку синоптики дают неблагоприятный прогноз для региона, "важно понимать что ситуация динамичная". "Связи нет, прежде всего, из-за того, что нет электричества. Вторая проблема - нет подъездных путей, нет возможности, чтобы доставить оборудование. <…> Время от восстановления энергетики до восстановления связи минимально, часто это будет происходить в автоматическом режиме", - пояснил глава Минкомсвязи.

Кроме того, региону, по мнению Никифорова, в будущем необходим комплексный план резервного энергоснабжения отдельных населенных пунктов, "чтобы даже в случае возникновения подобных ситуаций энергетика не подводила, и связь была". При этом он подчеркнул, что "у нас не может быть, и ни в одной стране нет, резервных мощностей в каждой школе, в каждой больнице, в каждом узле связи". "Мы столкнулись со стихией, и главная задача - как можно быстрее устранить ее последствия", - заключил министр.

ЧС федерального уровня

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа.

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В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте нет электроснабжения. Эвакуировано 640 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

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