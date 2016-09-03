Никифоров: телефонной связи нет у 17 тыс. абонентов в пострадавших районах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Лайонрок", обрушившийся на Приморский край на этой неделе, оставил без телефонной связи около 17 тыс. абонентов. Проблема будет решена по мере восстановления энергоснабжения и транспортного сообщения в регионе, сообщил в интервью ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"С точки зрения региона процент абонентов, которые находятся без связи, небольшой. <…> Что касается телефонной связи, это примерно 17 тыс. абонентов, в основном в Дальнегорском районе - там около 8 тыс. абонентов", - сказал Никифоров. При этом он подчеркнул, что из-за повреждения магистральных линий без связи остаются целые небольшие населенные пункты, а поскольку "номера экстренных служб также не работают, восстановление связи особенно важно".

Министр добавил, что у каждого из операторов сотовой связи из-за стихийного бедствия не работают от 20 до 40 базовых станций - это 2-3% от региональных мощностей каждого оператора. Восстановление связи операторы проводят в рамках своих запланированных расходов, речь о дополнительных компенсациях из бюджета не идет.

Погода мешает восстановлению

Никифоров отметил, что сегодня во Владивостоке прошло отдельное совещание с операторами связи, представителями "Почты России" и "Ростелекома". На нем обсуждалась координация совместных усилий с МЧС и Минэнерго. "По мере решения вопросов с транспортной доступностью населенных пунктов, которая остается проблемной из-за погодных условий, и решению проблем с энергетикой, будет оперативно восстанавливаться связь. Таким образом, действия МЧС, энергетиков и связистов сейчас синхронизированы", - сказал он.

На восстановление связи, по оценке главы Минкомсвязи, необходимо несколько дней, но поскольку синоптики дают неблагоприятный прогноз для региона, "важно понимать что ситуация динамичная". "Связи нет, прежде всего, из-за того, что нет электричества. Вторая проблема - нет подъездных путей, нет возможности, чтобы доставить оборудование. <…> Время от восстановления энергетики до восстановления связи минимально, часто это будет происходить в автоматическом режиме", - пояснил глава Минкомсвязи.

Кроме того, региону, по мнению Никифорова, в будущем необходим комплексный план резервного энергоснабжения отдельных населенных пунктов, "чтобы даже в случае возникновения подобных ситуаций энергетика не подводила, и связь была". При этом он подчеркнул, что "у нас не может быть, и ни в одной стране нет, резервных мощностей в каждой школе, в каждой больнице, в каждом узле связи". "Мы столкнулись со стихией, и главная задача - как можно быстрее устранить ее последствия", - заключил министр.

ЧС федерального уровня

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа.

В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте нет электроснабжения. Эвакуировано 640 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.