Военные беспилотники участвуют в мониторинге паводковой обстановки в Приморье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы Приморского края и отряды Тихоокеанского флота (ТОФ) занимаются мониторингом повреждений на линиях электропередач и их восстановлением. Для операции задействованы беспилотники, используемые для выявления поврежденных участков ЛЭП, мониторинга паводковой обстановки, заторов на реках, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Личный состав подразделения десантно-высадочных средств сводного отряда ТОФ оказал помощь работникам местного ЖКХ в восстановлении дамбы водозабора водонасосной станции, а также организовал доставку ремонтно-восстановительных бригад и материальных средств в труднодоступные участки местности для восстановления ЛЭП и эвакуации местного населения", - говорится в сообщении ведомства.

Для резервного обеспечения питьевой водой пострадавших от наводнения в Приморье жителей поселка Николаевка расчет полевого водоснабжения инженерного подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота развернул станцию водообеспечения.

Инженерно разведывательная группа сводного отряда выполнила работы по очистке русла реки Водопадная от наносов деревьев и мусора.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, что привело к наводнению. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. Подтоплено свыше 3260 домов и 1086 придомовых территорий.

Группировка сил для оказания помощи в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок" насчитывает 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц техники. В мероприятиях по ликвидации последствий паводка также задействовано 18 вертолетов и самолетов военно-транспортной авиации.