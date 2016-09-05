В отрезанные паводком села Приморья отправились мобильные бригады врачей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Мобильные бригады врачей отправились в понедельник из Владивостока и Уссурийска в отрезанные паводком населенные пункты Приморья для оказания на месте медицинской помощи пострадавшим. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала представитель департамента здравоохранения региона Ксения Гусенцова.

"Сегодня в поселки Ольгинского района Приморья, с которыми до сих пор нет телефонной связи, выехали три мобильные бригады. В их составе терапевт, хирург и медицинская сестра. Они будут вести прием на месте. Такие же бригады выезжают сегодня из Уссурийска в Кавалеровский район края", - сообщила представитель департамента.

Также врачи дежурят во всех пунктах временного размещения (ПВР). "Среди эвакуированных в ПВР не было зарегистрировано серьезных заболеваний, требующих госпитализации", - сообщила Гусенцова.

Трудности с эвакуации больных

Накануне так и не удалось эвакуировать 122 пациентов больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в Ольгинском районе, а также реабилитационного центра "Чистоводное" Лазовского района.

"Вертолет не смог совершить рейс по погодным условиям. Новая попытка будет предпринята сегодня", - сообщила Гусенцова.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков поставил задачу организовать эвакуацию тяжело больных граждан из наиболее пострадавших населенных пунктов Ольгинского района Приморского края.

"Прошу организовать транспортный коридор вертолетами, если это возможно по погоде, либо транспортом, из больницы Ольгинского района во Владивосток", - сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях и 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 800 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.