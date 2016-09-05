Власти пострадавшего от паводка Дальнегорска решают вопрос обеспечения города топливом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Власти отрезанного паводком Дальнегорска пытаются срочно решить проблему обеспечения городского округа топливом. Для этого ускоренными темпами ремонтируется трасса, по которой бензовозы смогу доставить в округ бензин и дизельное топливо, нехватка которых уже ощущается, рассказал корреспонденту ТАСС представитель администрации Дальнегорского городского округа Дмитрий Сальников.

"В настоящее время в округе введено ограничение на продажу дизельного топлива и бензина населению. Имеющийся резерв используется для дорожной техники и машин скорой помощи", - сообщил представитель округа.

Предприятия Дальнегорска своими силами восстанавливают разрушенные дороги. За минувшие сутки удалось частично восстановить трассу, соединяющую город с поселком Кавалерово, по которой в Дальнегорск доставляют продукты, медикаменты и топливо. Первыми по дороге проехала колонна из 110 легковых и 10 грузовых автомобилей. "Сегодня специальная комиссия обследует трассу и ее состояние после новых дождей, надеемся, что уже к вечеру первые бензовозы смогут проехать в город", - отметил Сальников.

Город Дальнегорск с населением более 30 тысяч человек является центром горнорудной промышленности Приморья. Он находится на севере края, в горной долине, в которую ведут всего две автодороги.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях и 1086 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 722 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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