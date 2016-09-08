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Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО

Происшествия
8 сентября, 16:28 дата обновления: 8 сентября, 16:54 UTC+3
Руслан Соколовский отправлен под домашний арест
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© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд освободил из СИЗО блогера Руслана Соколовского и постановил поместить его под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд принял решение отпустить Соколовского из СИЗО и поместить его под домашний арест", - сказали в инстанции.

Там добавили, что срок домашнего ареста составит 1 месяц и 25 суток, по 1 ноября включительно. "На это время на Соколовского наложены ограничения по пользованию телефонной связью и интернетом", - пояснили в суде.

Инцидент преувеличен

Доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета, диакон Владимир Василик считает, что инцидент был преувеличен, а атеисту нечего делать в храме. "Поскольку блогер себя называет атеистом, то зачем ему нужно было идти в храм?! Неверующий человек должен уважать ценности верующих, ну а если он над ними глумится, то должен отвечать по закону. Если ты считаешь себя гражданином России, то должен ему подчиниться", - сказал он ТАСС.

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По его мнению законы нужно применять в большей степени на преступных сообществах, которые целенаправленно очерняют священнослужителей и оскверняют святыни.

"Эти преступные сообщества финансируются западными фондами. Нередко преступники избивают верующих людей. Такие случаи, например, были зафиксированы в Рязани, в Санкт- Петербурге. Однако, правоохранители вместо того, чтобы бороться с данными преступниками, вцепляются в невоспитанного блогера, тем самым занимаясь его популяризацией", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что делу Соколовского "придали слишком большое значение". "Эта история не расколола наше общество на два лагеря, как пишут некоторые СМИ... Россия - кремень, который такие истории никак не смогут расколоть", - сказал священнослужитель.

Дело Соколовского

В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.

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По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Во время обыска у молодого человека были обнаружены и изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон, а также шпионская авторучка. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность.

6 сентября Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении блогера под стражу на два месяца.

 

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