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Иеромонах РПЦ: ловца покемонов в храме привела к аресту его правовая безграмотность

Новости Урала
7 сентября, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По словам представителя церкви, "никакого отношения правила посещения храмов не имеют к инциденту в Екатеринбурге"
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ловля покемонов в храме привела блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского к аресту из-за его правовой безграмотности и непонимания, что нарушаются не церковные правила поведения в храме, а закон. Такое мнение высказал ТАСС иеромонах Русской православной церкви Макарий (Маркиш), клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист, миссионер, автор многочисленных книг.

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"В отличие от жителей США, у россиян мало правового опыта. В Америке, если человек совершил противоправные действия, почти ни у кого не возникает сомнения", - сказал иеромонах. Он подчеркнул, что "никакого отношения правила посещения храмов не имеют к инциденту в Екатеринбурге".

"Данный вопрос - внутреннее правило Русской православной церкви. Церковь вводит одни правила, гражданин РФ может их нарушить. Это конфликт Церкви и человека, в Екатеринбурге - конфликт блогера с законом", - отметил клирик. Он рассказал, что правила поведения в храмах могут отличаться в разных епархиях и устанавливаются правящим архиереем той или иной епархии, например, где-то строго запрещено входить с накрашенными губами, чтобы не пачкать святыни при поклонении им, где-то женщины беспрепятственно проходят в храм в брюках, а в православных храмах Латинской Америки женщины не покрывают головы.

При этом иеромонах Макарий уверен, что "нет особых причин как-то концентрировать внимание на изменении правил в храмах с учетом развития технического прогресса". "Крайне редко в храме гудит сотовый, - отметил он. - Нужно просто предупреждать верующих отключить звук на телефоне в храме, чтобы он не зазвонил во время службы и не заиграла какая- нибудь "Калинка-малинка". Иеромонах подчеркнул, что "тут нет остроты вопроса, в отличие от инцидента в Екатеринбурге, где острота вопроса административно- юридическая: блогера арестовали за несколько правонарушений (за ролики, за ловлю покемонов в храме, за еще какие-то игрища)".

За дешевым популизмом - в храм

Иеромонах Макарий считает главной причиной поведения Соколовского и главной проблемой современности "симуляцию правосознания". "Необходимы противодействия популистскому примитивному взгляду на событие противоправное, антиюридическое", - уверен он. Объясняя свою позицию, клирик сказал, что "появляются "моськи", которые за счет дешевого популизма пытаются самоутвердиться и привлечь остальных". "Самоутверждаясь, "моськи" хотят показать, что они сильны, поэтому в социально-религиозной сфере важно разработать противоборствующие им механизмы", - считает он.

"Общество не разделилось на два лагеря в связи с хулиганством в храме в Екатеринбурге. Определенные общественные информационные рупоры со стороны вбрасывают информацию о том, что якобы российское общество разделилось, но это не так", - сказал клирик. Он уверен, что "безобразие, которое произошло в уральском храме, подлежит контролю со стороны правоохранительной власти, и все нормальные люди это понимают".

"С помощью соцсетей некоторые люди пытаются возбудить общество, говорят, что есть раскол в обществе. Но собака лает, а караван идет. Причем за хвост собаки, чтобы она лаяла, дергает рука с Запада", - уверен иеромонах Макарий.

Об инциденте

В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", сейчас он арестован на два месяца. По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, причиной для ареста блогера стали ролики экстремистского содержания, а не нахождение его с телефоном в помещении храма.

Следователи не исключают, что в ходе следствия будут установлены и другие преступные факты в действиях обвиняемого. Ранее ТАСС сообщал, что два ролика блогера содержат признаки экстремизма. В третьем ролике (в котором Соколовский ловит покемонов в Храме-на-Крови - прим. ТАСС) эксперты обнаружили признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Во время обыска в квартире, в которой проживал обвиняемый, правоохранители изъяла авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", за данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы. В пресс-службе уточнили, что во время обыска у молодого человека также были обнаружены и изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон.

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