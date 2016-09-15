ГАИ проверяет ролик в интернете, на котором Hummer ездит по лестнице МГУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет размещенный в интернете видеоролик, на котором внедорожник Hummer катается, предположительно, по ступеням главного здания МГУ на Воробьевых горах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Москве.

На ролике видно, как Hummer разъезжает по лестнице перед крыльцом главного здания МГУ, своей опасной ездой пугая молодых людей, сидящих неподалеку от ступеней.

"По факту размещения ролика в сети интернет начата проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение. Устанавливается владелец машины и водитель, который находился за рулем в момент правонарушения.

За последние месяцы в Москве участились случаи грубых нарушений правил дорожного движения водителями элитных автомобилей. Большой общественный резонанс вызвал инцидент, который произошел в столице 22 мая, когда молодые люди на внедорожнике, принадлежащем сыну топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Руслану Шамсуарову, грубо нарушали правила дорожного движения, устроив гонки после того, как их стали преследовать полицейские. Остановить гонщиков удалось спустя шесть часов.

После гонок на Gelandewagen начальник Главного управления МВД РФ по Москве Анатолий Якунин потребовал покончить с беспределом так называемой золотой молодежи на столичных дорогах. Он также предложил ввести уголовную ответственность за опасное вождение. По его мнению, любителей погонять по улицам из числа представителей золотой молодежи это сможет отрезвить.

Однако летом еще несколько лихачей грубо нарушали ПДД. В конце августа полиция привлекала к ответственности водителя BMW, дрифтовавшего вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС на Воробьевых горах в Москве. Тогда же Замоскворецкий суд Москвы на десять суток арестовал за езду без прав водителя BMW, который проехал по пешеходной зоне в парке "Музеон" в центре столицы и выложил видеоролик с правонарушением в интернете. Кроме того, в настоящее время полицейские проводят проверку по видео, на котором водитель автомобиля Lamborghini едет на большой скорости по Кутузовскому проспекту, обгоняя впереди идущие машины.