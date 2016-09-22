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В Мексике количество убийств в августе достигло максимума с 2012 года

Происшествия
22 сентября, 2:30 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
По данным властей, самым опасным муниципалитетом Мексики в текущем году стал Акапулько, где произошло уже более 770 умышленных убийств
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МЕХИКО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Более 2,14 тыс. жертв умышленных убийств было зарегистрировано в Мексике в минувшем августе, что стало самым высоким показателем такого рода с мая 2012 года. Об этом говорится в обнародованном в cреду докладе Национальной системы общественной безопасности.

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Наиболее сложная ситуация наблюдается в штатах Колима и Герреро, где уровень убийств на 100 тыс. жителей достиг 52,47 и 41,36 случаев соответственно, а также в штате Веракрус.

"В Веракрусе (за август - прим. корр. ТАСС) впервые было зарегистрировано 229 умышленных убийств, что больше, чем в штатах Мехико и Герреро", - заявил в интервью радиостанции Radio Formula аналитик Алехандро Хоуп. По его прогнозу, к концу президентского срока Энрике Пенья Ньето (в 2018 году) в этом штате может разразиться масштабный кризис в сфере безопасности, потому что только в одном из его районов - Поса-Рика - с мая по июль было убито больше людей, чем за 2015 год во всем регионе.

Проблемы наблюдаются и в других штатах, в частности, в Чиуауа и Гуанахуато. "По итогам года у нас будет 7-10 штатов, где количество умышленных убийств превысит тысячу случаев", - отметил Хоуп. Тем не менее, он признал, что ситуация с насилием в стране несколько изменилась, поскольку стало меньше массовых расправ, подобных нападению на казино в городе Монтеррей в августе 2011 года, жертвами которого стали 52 человека.

По данным властей, самым опасным муниципалитетом Мексики в текущем году стал Акапулько в штате Герреро, где произошло уже более 770 умышленных убийств. Снизить уровень преступности на популярном курорте не удается даже при помощи операций с привлечением Федеральной полиции и подразделений вооруженных сил.

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