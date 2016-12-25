Мантуров: решение о снятии с эксплуатации Ту-154 было бы преждевременным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Решение о снятии с эксплуатации самолетов Ту-154 было бы преждевременным. Об этом заявил журналистам в Санкт-Петербурге министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 Минобороны РФ, произошедшей над Черном морем.

В воскресенье утром через несколько минут после взлета в Сочи разбился Ту-154 Министерства обороны России, который перевозил военнослужащих, журналистов и участников ансамбля имени Александрова. Экипаж и пассажиры самолета направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, где должны были поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.

"Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолетов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла. Поэтому такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным", - сказал Мантуров.