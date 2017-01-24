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AFP: все пассажиры упавшего в Италии вертолета погибли

Происшествия
24 января, 16:59 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Спасатели добираются до места катастрофы пешком
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© EPA/ALBERTO ORSINI

РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Все пассажиры разбившегося 24 января в Апеннинах вертолета погибли. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции.

Агентство ANSA сообщило о том, что итальянские спасатели определили место падения вертолета службы спасения, разбившегося в центральной части Италии, в Апеннинах. По его данным, на борту находились шесть человек - два пилота, врач, медбрат и два спасателя. Как отмечает ANSA, спасатели добираются до места ЧП пешком.

В службе спасения уточнили, что вертолет вызвали, чтобы оказать помощь пострадавшему на горной дороге. Машина не участвовала в операции по спасению людей в отеле Rigopiano di Farindola, который накрыла лавина.

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