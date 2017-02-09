Мосгорсуд проверит законность продления ареста члену "Шалтай-Болтая" Филинову

Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует в олимпийском КаннынеСпорт 9 февраля, 1:17
"Алавес" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17Спорт 9 февраля, 1:12
Шведский этап еврохоккейтура стартует в четверг в Гетеборге и Санкт-ПетербургеСпорт 9 февраля, 0:58
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 летОбщество 9 февраля, 0:39
ЦСКА сыграет с сербской "Црвеной Звездой" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 9 февраля, 0:34
Чемпионат мира по биатлону стартует в австрийском ХохфильценеСпорт 9 февраля, 0:17
Владельцы "ФосАгро" продадут до 5% акций компании консорциуму суверенных фондовЭкономика и бизнес 8 февраля, 23:55
"Манчестер Юнайтед" занял первое место по числу проданных футболок в 2016 годуСпорт 8 февраля, 23:54
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизниСпорт 8 февраля, 23:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг проверит законность продления срока ареста члена хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Филинова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Лефортовский суд Москвы в ноябре санкционировал арест предполагаемого лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева и его двух возможных сообщников Александра Филинова и Константина Теплякова. Они содержатся в СИЗО "Лефортово", в настоящее время срок ареста фигурантов продлен до 8 марта. Аникеев и Тепляков свою вину признали и не обжаловали меру пресечения.
Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").
Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении сотрудников информационной безопасности ФСБ РФ.