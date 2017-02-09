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Мосгорсуд проверит законность продления ареста члену "Шалтай-Болтая" Филинову

Происшествия
9 февраля, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Другие обвиняемые - лидер хакерской группы Владимир Аникеев и ее участник Константин Тепляков признали свою вину и не обжаловали меру пресечения
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг проверит законность продления срока ареста члена хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Филинова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Лефортовский суд Москвы в ноябре санкционировал арест предполагаемого лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева и его двух возможных сообщников Александра Филинова и Константина Теплякова. Они содержатся в СИЗО "Лефортово", в настоящее время срок ареста фигурантов продлен до 8 марта. Аникеев и Тепляков свою вину признали и не обжаловали меру пресечения.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении сотрудников информационной безопасности ФСБ РФ.

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