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Зампредседателя правления Татфондбанка задержан по подозрению в хищении денег

Происшествия
9 февраля, 8:58 UTC+3 КАЗАНЬ 9, февраля. /ТАСС
Ранее до 2 апреля был заключен под стражу директор ООО "ИК "ТФБ-Финанс"
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КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники главного следственного управления МВД по Татарстану задержали заместителя председателя правления Татфондбанка по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление ТФБ-Финанс, сообщила пресс-служба МВД по республике.

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"Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО "ИК "ТФБ-Финанс" <…> задержан заместитель председателя правления ПАО "Татфондбанк", - говорится в сообщении.

Восьмого февраля решением суда Советского района Казани до 2 апреля был заключен под стражу директор ООО "ИК "ТФБ-Финанс". Кроме того, задержаны начальник управления активных операций ТФБ-Финанс, также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, и руководитель отдела клиентского сервиса ТФБ-Финанс, являющийся начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке.

Ранее главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан по деятельности "ИК "ТФБ-Финанс" по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ- Финанс". Претензии заявителей связаны с переводом их средств со счетов Татфондбанка в доверительное управление ТФБ-Финанс.

В отношении Татфондбанка Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 15 декабря 2016 года. Таким образом, вкладчики, которые перевели свои деньги в "ТФБ-Финанс", не подпадают под страховой случай возмещения средств.

Татфондбанк 12 декабря 2016 года ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. Затем 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По решению АСВ возмещение по вкладам (сумма которых не превышает 1,4 млн руб.) было возложено на Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банки "ФК Открытие" и "Ак Барс", выплаты вкладчикам начались с 26 декабря.

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