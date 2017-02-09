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Реутовский суд арестовал оппозиционного активиста Гальперина на 10 суток

Происшествия
9 февраля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Реутовский городской суд Московской области назначил административный арест на 10 суток оппозиционному активисту Марку Гальперину за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ксения Костромина.

"Реутовский суд Подмосковья сегодня признал Марка Гальперина виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала она. "В данный момент его, скорее всего, везут в спецприемник города Электростали", - добавила адвокат.

Костромина сообщила ТАСС, что, предположительно, дело о неповиновении было возбуждено полицией в отношении ее подзащитного 7 февраля, когда он пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув со второго этажа балкона квартиры своих родителей. Гальперин был задержан и допрошен в тот же день вместе с блогером Ольгой Сапроновой в рамках, как утверждают его соратники, расследования уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности. Его допросили в качестве свидетеля, взяли подписку о неразглашении данного допроса и отпустили.

Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста. Согласно данным правоохранительных органов, с 6 августа 2014 года по 15 января 2015 года он неоднократно участвовал в несанкционированных акциях на Манежной площади и более двух раз в течение 180 дней привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организации либо проведения митингов").

Эти нарушения стали поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета"), предусматривающей максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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