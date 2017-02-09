Мемориальная доска Колчаку в Петербурге снова закрашена черной краской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге, которую районный суд постановил снять, снова закрашена черной краской. Об этом ТАСС сообщил координатор мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело" (инициатора установки мемориальной доски - прим. ТАСС) Олег Шевцов.

"Доску опять закрасили. Ее пытались испачкать еще 6-7 февраля (в годовщину гибели Колчака - прим. ТАСС), но тогда злоумышленников спугнули. Сегодня мы ее увидели закрашенной черной краской из баллончика. Планируем завтра очищать", - сказал Шевцов.

Он отметил что подобных инцидентов не повторялось в течение долгого времени после нескольких атак вандалов сразу после установки доски. Мемориальная доска Александру Колчаку была установлена 12 ноября 2016 года на доме 3 по Большой Зелениной улице на Петроградской стороне. На ней указано, что "в этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь".

Внимание к мемориальной доске Колчаку снова привлечено в связи с решением Смольнинского районного суда, удовлетворившего 24 января иск к городским властям с требованием демонтировать мемориальную доску. Основанием для принятия такого решения стали доводы о том, что Колчак ранее признан военным преступником и не реабилитирован.

Как пояснили ТАСС в городском комитете по культуре, доску не снимут до завершения процесса обжалования. Олег Швецов сообщил ТАСС, что решение районного суда планируют опротестовать в городском суде Санкт-Петербурга. Заявление будет подано в ближайшее время.

Александр Колчак (1874-1820 гг.) - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, в 1894-1900 годах служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в русско- японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. он был командующим Черноморским флотом. После Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

В России установлено несколько памятных знаков, посвященных Колчаку. Память о Колчаке несколько лет назад вернули необитаемому острову у юго-восточного берега Таймырского залива. В Санкт-Петербурге в 2002 году уже была установлена мемориальная доска Колчаку - как известному выпускнику Морского корпуса Петра Великого. В Екатеринбурге в 2006 году мемориальная доска Колчаку была установлена на здании Свердловского областного отделения Русского географического общества.