Состояние одного из пострадавших при взрыве в метро Петербурга ухудшилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших при взрыве в петербургском метро ухудшилось до крайне тяжелого, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По состоянию на 07:00 (17.04.2017) из тяжелой группы в крайне тяжелую был переведен один пострадавший. В стационарах остается 38 человек. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 17 April 2017

Вице-губернатор уточнила, что в целом в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, еще один - в тяжелом, состояние трех человек оценивается как средней тяжести, остальных 33 - как удовлетворительное.

Взрыв на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека.