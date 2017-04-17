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Состояние одного из пострадавших при взрыве в метро Петербурга ухудшилось

Происшествия
17 апреля, 11:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, апреля. /ТАСС
По данным вице-губернатора города, состояние одного пострадавшего оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое, трех - как средней тяжести, еще 33 - как удовлетворительное
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших при взрыве в петербургском метро ухудшилось до крайне тяжелого, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Вице-губернатор уточнила, что в целом в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, еще один - в тяжелом, состояние трех человек оценивается как средней тяжести, остальных 33 - как удовлетворительное.

Взрыв на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека.

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