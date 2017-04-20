Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели не обнаружили масляных пятен и новых обломков в районе крушения сухогруза

Происшествия
20 апреля, 15:44 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Специалисты МЧС обследовали в четверг 95 км береговой линии и 25 кв. миль акватории Керченского пролива
Поделиться
Материал из 1 страницы
На месте кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала"

На месте кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала"

© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Спасатели с начала работ в четверг утром обследовали 95 км береговой линии и 25 кв. миль акватории Керченского пролива в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала", но не нашли масляных пятен и новых обломков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

Смотрите также

Два пустых гидрокостюма обнаружены на месте крушения судна в Черном море
Источник: третий погибший при крушении сухогруза в Черном море был в гидрокостюме
Ространснадзор создал комиссию по расследованию причин крушения сухогруза в Черном море

"Поиск результатов не дал, масляных пятен на акватории не обнаружено. Никаких обломков (также) обнаружено не было", - уточнили в МЧС.

В поисках задействованы шесть судов, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат. Как ранее сообщалось, береговые линии в Крыму и на Кубани обследовали 19 оперативных групп из числа сотрудников МЧС.

Стоявший на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь вчерашний день находился на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение сухогруза в Черном море
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер
Темы дня
Загрузка...
Реклама