Спасатели не обнаружили масляных пятен и новых обломков в районе крушения сухогруза

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КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Спасатели с начала работ в четверг утром обследовали 95 км береговой линии и 25 кв. миль акватории Керченского пролива в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала", но не нашли масляных пятен и новых обломков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.
"Поиск результатов не дал, масляных пятен на акватории не обнаружено. Никаких обломков (также) обнаружено не было", - уточнили в МЧС.
В поисках задействованы шесть судов, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат. Как ранее сообщалось, береговые линии в Крыму и на Кубани обследовали 19 оперативных групп из числа сотрудников МЧС.
Стоявший на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь вчерашний день находился на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.