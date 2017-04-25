Десятки населенных пунктов в Молдавии пятые сутки остаются без света после снегопада

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КИШИНЕВ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Коммунальные службы Молдавии до сих пор не смогли подключить к электроснабжению 29 населенных пунктов, оставшихся без электричества после снежного циклона, обрушившегося на республику в ночь на 21 апреля.
Об этом сообщил оперативный штаб Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД.
"Обесточенными остаются 29 населенных пунктов в шести районах страны. Это Гагаузская автономия, Кантемир, Тараклия, Леова, Каушаны, Новые Анены и Кагул", - уточнила спасательная служба. Там проинформировали, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами компании Gas Natural Fenosa при содействии личного состава МВД и Национальной армии.
Всего в республике в эти дни были обесточены более 700 населенных пунктов. Снежный циклон полностью парализовал движение транспорта в центральной части страны. Только в Кишиневе повалено больше 5 тыс. деревьев, разрушены линии электропередачи, под упавшими ветками и столбами раздавлены сотни автомобилей, десятки людей получили ранения, сообщается также о двух погибших.