Подозреваемому в убийстве российского военного в Армении предъявили обвинение

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ЕРЕВАН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Следствие предъявило Арману Джанджугазяну обвинение в совершении убийства российского военнослужащего в Армении. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете республики.
Одновременно СК потребовал избрать арест в качестве меры пресечения в отношении Джанджугазяна. Суд приступил к рассмотрению этого ходатайства.
Джанджугазян проживает в городе Степанаван на севере Армении. 20-летний обвиняемый был задержан полицией практически сразу после убийства россиянина Дмитрия Ялпаева. По данным следствия, во время прохождения службы в армянской армии в ноябре прошлого года у Джанджугазяна обнаружились проблемы со здоровьем, и он был направлен на специализированное обследование в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного военного госпиталя. Эксперты признали его частично дееспособным, непригодным к службе в армии в мирное время, и месяц назад он был уволен.
Ялпаев, проходивший службу на российской военной базе в Армении, был убит 22 апреля у одного из магазинов в Гюмри, где находится основная часть соединения. Смерть 21-летнего рядового наступила в результате ранений в область шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом, проинформировали в СК.
Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил российскому коллеге Сергею Шойгу соболезнования в связи с убийством военнослужащего. Он заверил, что "правительство Армении предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных".
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года.