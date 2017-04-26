Мосгорсуд оставил под арестом предполагаемого соучастника отца полковника Захарченко

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника банка "Московское ипотечное агентство" Владимира Корьевкина - предполагаемого соучастника крупной растраты, в которой обвиняется отец полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

В ходе заседания прокурор просила изменить меру пресечения на домашний арест, следователь настаивал на сохранении меры пресечения. В свою очередь адвокат Вячеслав Леонтьев просил суд поместить его подзащитного под домашний арест или освободить под залог в размере 2 млн рублей.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Виктор Захарченко занимал должность заместителя генерального директора в коммерческом банке "Московское ипотечное агентство", в котором Корьевкин был председателем правления. С апреля 2015 года он занимает должность советника председателя правления ББР-банка.

Период вменяемого Корьевкину преступления - с июля 2014 года по апрель 2015 года. По словам источника, он взял на работу Виктора Захарченко на должность вице-президента банка с окладом в 150 тыс. рублей, хотя Захарченко должного образования и опыта не имел. Всего за указанный период Захарченко получил 1,5 млн рублей, которыми распорядился в своих корыстных интересах.

Адвокат Леонтьев пояснил, что Корьевкин никогда не общался с Захарченко и не был с ним знаком. "На допросе он просто рассказал, почему принял Захарченко на работу и кто дал такие указания", - пояснил адвокат.