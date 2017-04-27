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Исследовательское судно "Борей" обследует место крушения сухогруза "Герои Арсенала"

Происшествия
27 апреля, 16:49 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Научно-исследовательское судно определит точное местоположение сухогруза, а потом двойным боковым гидролокатором осмотрят, как оно на грунте лежит, сообщил оперативный дежурный МСКЦ Новороссийск

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КРАСНОДАР, 27 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Научно-исследовательское судно "Борей" прибудет в четверг в район крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе для работ по определению его точного местоположения на дне. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный морского спасательно-координационного центра Новороссийск (МСКЦ Новороссийск).

"Сегодня в 19:00 мск в район крушения прибудет научно-исследовательское судно "Борей". Будут определять точное местоположение его (сухогруза "Герои Арсенала"), а потом будут двойным боковым гидролокатором осматривать, как оно на грунте лежит", - сказал дежурный.

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По данным источника в оперативных службах, поднимать сухогруз намерения нет, поскольку это достаточно затратное мероприятие.

Стоящее на рейде судно потерпело крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти одного моториста, трое погибли, судьба восьми человек неизвестна.

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