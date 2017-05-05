Суд Ижевска закрыл на месяц лагерь, в котором отравились дети

ИЖЕВСК, 5 мая. /ТАСС/. Ижевский лагерь "Дружба", в котором на этой неделе произошло массовое отравление участников чемпионата "Что? Где? Когда?", по решению суда закрыт на 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

"Октябрьский районный суд Ижевска по материалам управления Роспотребнадзора вынес сегодня решение о приостановлении деятельности детского оздоровительного лагеря "Дружба", в том числе столовой, сроком на 30 суток", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ведомстве, деятельность лагеря, по оценке специалистов Роспотребнадзора, осуществлялась с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства.

С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" проходил 17-й чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?". Вечером 1 мая у детей стали проявляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры, тошнота, рвота, диарея. Всего за медицинской помощью обратились 97 человек, из них 89 детей в возрасте от 14 до 18 лет. 83 человека, включая 11 взрослых, были госпитализированы. У заболевших выявлены ротавирусная и норовирусная инфекции.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.