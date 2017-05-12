Установлен второй подозреваемый в нападении на полицейских в Ингушетии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следователи установили второго подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Ингушетии в пятницу ночью. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Ингушетия.

"В настоящее время один из нападавших опознан как житель Ингушетии, 29-летний Магомед Бекбузаров, объявленный в розыск по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а второй опознан как житель одной из соседних республик, 33-летний Адам Магмадов", - сообщили в СУ СК.

Как сообщалось ранее, в пятницу в 00:40 мск неизвестные открыли огонь из автомата и противотанкового гранатомета по контрольно-пропускному посту МВД в западной окраине Малгобека, где несли службу сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские открыли ответный огонь из табельного оружия. В результате перестрелки двое нападавших уничтожены, один из сотрудников полиции госпитализирован с огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и ч. 2 ст. 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".