Суд отпустил пытавшегося сорвать "Евровидение-2017" пранкера

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства в отношении украинского пранкера Виталия Седюка, пытавшегося сорвать выступление певицы Джамалы на международном музыкальном конкурсе "Евровидении-2017".

"Ходатайство стороны обвинения удовлетворить, обязать Седюка прибывать по первому требованию в суд, к следователю, или прокурору", - заявил судья. Мера пресечения будет действовать два месяца.

В финале "Евровидения-2017", который прошел в ночь на 14 мая в Киеве, Джамала выступала в качестве почетного гостя. Во время ее выступления Седюк с флагом Австралии выскочил на сцену. Пробежав вокруг певицы, он спустил с себя штаны, после чего охрана конкурса его увела.

Он был задержан сотрудниками полиции на 72 часа по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.