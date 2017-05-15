Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отпустил пытавшегося сорвать "Евровидение-2017" пранкера

Происшествия
15 мая, 15:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, мая. /ТАСС

В отношении Виталия Седюка избрали меру пресечения в виде личного обязательства, которая будет действовать два месяца

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства в отношении украинского пранкера Виталия Седюка, пытавшегося сорвать выступление певицы Джамалы на международном музыкальном конкурсе "Евровидении-2017".

Смотрите также

Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"

"Ходатайство стороны обвинения удовлетворить, обязать Седюка прибывать по первому требованию в суд, к следователю, или прокурору", - заявил судья. Мера пресечения будет действовать два месяца.

В финале "Евровидения-2017", который прошел в ночь на 14 мая в Киеве, Джамала выступала в качестве почетного гостя. Во время ее выступления Седюк с флагом Австралии выскочил на сцену. Пробежав вокруг певицы, он спустил с себя штаны, после чего охрана конкурса его увела.

Он был задержан сотрудниками полиции на 72 часа по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Евровидение-2017"
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
4
В Московском метрополитене сменится руководство
5
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
6
Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря Денисова
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама