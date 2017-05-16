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Неизвестный выстрелил в посетителя кафе на севере Москвы

Происшествия
16 мая, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Пострадавший с ранением доставлен в больницу

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Неизвестный выстрелил в мужчину в кафе на севере Москвы, пострадавший доставлен в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около 21:50 в одном из кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских неизвестный произвел выстрел из неустановленного оружия в посетителя. Пострадавший с ранением доставлен в больницу", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства преступления. Идет розыск стрелявшего.

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