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Тысячи мексиканцев призвали власти страны депортировать Алексея Макеева

Происшествия
21 мая, 5:24 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

"Поведение и угрозы этого человека требуют срочного вмешательства властей", - говорится в тексте петиции, размещенной на платформе Change.org

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МЕХИКО, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканцы потребовали от властей страны депортировать россиянина Алексея Макеева. Свои подписи под петицией, размещенной на платформе Change.org, по данным на 21:00 субботы (05:00 воскресенья мск) поставили более 7,2 тыс. человек.

Накануне в городе Канкун порядка 200 местных жителей пришли выразить недовольство поведением россиянина к дому, где он проживал. В завязавшейся драке Макеев был сильно избит, а один гражданин Мексики получил ранение, оказавшееся смертельным.

"Поведение и угрозы этого человека требуют срочного вмешательства властей, чтобы он не мог продолжать нападать на детей, стариков и людей вообще просто за то, что они мексиканцы", - говорится в тексте заявления. В нем также отмечается, что Макеев имел постоянный вид на жительство в Мексике.

Россиянин приобрел сомнительную известность за свои видеозаписи, на которых он без повода оскорблял граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

В настоящее время российский гражданин находится в одной из больниц Канкуна под усиленной охраной. Как ранее сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот, Макеев парализован и погружен в искусственную кому, однако, по оценкам специалистов, его жизнь вне опасности.

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