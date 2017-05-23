Экс-главу департамента Минкультуры Апфельбаум отпустили после допроса по делу о хищениях

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывшего директора департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софью Апфельбаум отпустили после допроса по делу о хищениях бюджетных средств, в рамках которого проводились обыски в "Гоголь-центре", а также у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.
Как передает корреспондент ТАСС, Софья Апфельбаум покинула здание Следственного комитета, от каких-либо комментариев отказалась.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, ее допросили как свидетеля.
Начатый во второй половине дня допрос Серебренникова по данному делу все еще продолжается.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту совершенного в 2014 году хищения в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".