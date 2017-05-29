Электрички на нескольких направлениях МЖД следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Электрички на ряде направлений Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами из-за урагана, который обрушился в понедельник на столичный регион. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"В связи с ураганом, обрушившимся на столичный регион и повалившим деревья, в том числе на объекты железнодорожного транспорта, на ряде направлений Московской железной дороги - Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском - затруднено движение пригородных поездов", - отметили в пресс-службе.

Оперативные аварийно-восстановительные бригады железнодорожников убирают упавшие деревья, устраняют неполадки, вызванные непогодой.

"Диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы обеспечить движение поездов: прорабатываются временные схемы по пропуску составов с использованием соседних путей, прорабатываются варианты с изменением маршрутов", - подчеркнули в МЖД.