СК устанавливает местонахождение брата топ-менеджера Роснано Евгения Горькова

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают местонахождение брата топ-менеджера Роснано Андрея Горькова Евгения, но пока безуспешно. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оглашенных в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Андрея Горькова.
"В деле имеется справка о невозможности установить местонахождение Горькова по месту его регистрации", - сказала судья Елена Ленская.
Также в материалах дела имеются приказы о направлении Горькова в ряд командировок, в том числе и в Китай, с ваучерами на его заселение в гостиницу.
Как следует из оглашенных документов, уголовное дело в отношении топ-менеджера Роснано было возбуждено после проверки корпорации Генпрокуратурой. "В деле представлено постановление о направлении материалов проверки, проведенной Генпрокуратурой в Роснано, на имя главы СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в материалах дела.
После оглашения письменных материалов, суд удалился для принятия решения.