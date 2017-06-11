СК устанавливает местонахождение брата топ-менеджера Роснано Евгения Горькова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают местонахождение брата топ-менеджера Роснано Андрея Горькова Евгения, но пока безуспешно. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оглашенных в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Андрея Горькова.

"В деле имеется справка о невозможности установить местонахождение Горькова по месту его регистрации", - сказала судья Елена Ленская.

Также в материалах дела имеются приказы о направлении Горькова в ряд командировок, в том числе и в Китай, с ваучерами на его заселение в гостиницу.

Как следует из оглашенных документов, уголовное дело в отношении топ-менеджера Роснано было возбуждено после проверки корпорации Генпрокуратурой. "В деле представлено постановление о направлении материалов проверки, проведенной Генпрокуратурой в Роснано, на имя главы СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в материалах дела.

После оглашения письменных материалов, суд удалился для принятия решения.