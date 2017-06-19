Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар

Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедерацийСпорт 19 июня, 14:22
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессиейПолитика 19 июня, 14:12
Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровеньСпорт 19 июня, 14:11
Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛСпорт 19 июня, 14:05
Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июняСибирь 19 июня, 14:00
Авиакомпания UTair оштрафована за овербукингЭкономика и бизнес 19 июня, 13:55
Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в ТбилисиСпорт 19 июня, 13:53
Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиникиОбщество 19 июня, 13:45
Мутко: оргкомитет в целом доволен посещаемостью первых матчей Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
17 июня в центральной части Португалии в округе Лейрия начался крупный пожар. Больше всего он затронул населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона.
По данным местной полиции, причиной пожара, скорее всего, не был умышленный поджог. По мнению специалистов, возгорание возникло после удара молнии в дерево.
Жертвами пожара уже стал 61 человек, еще около 60 человек, многие из них находятся в критическом состоянии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.
До настоящего момента возгорание не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы сотни человек и воздушная техника. Тушение огня осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и сильные порывы ветра.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал произошедшее крупнейшей трагедией, с которой страна столкнулась в последние годы. Правительство объявило национальный траур по жертвам пожара, он продлится до 20 июня.