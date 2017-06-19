Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар

17 июня в центральной части Португалии в округе Лейрия начался крупный пожар. Больше всего он затронул населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона.

По данным местной полиции, причиной пожара, скорее всего, не был умышленный поджог. По мнению специалистов, возгорание возникло после удара молнии в дерево.

Жертвами пожара уже стал 61 человек, еще около 60 человек, многие из них находятся в критическом состоянии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

До настоящего момента возгорание не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы сотни человек и воздушная техника. Тушение огня осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и сильные порывы ветра.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал произошедшее крупнейшей трагедией, с которой страна столкнулась в последние годы. Правительство объявило национальный траур по жертвам пожара, он продлится до 20 июня.