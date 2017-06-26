Суд вернул приставам административный материал в отношении Мары Багдасарян

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мировой судебный участок 353 района Аэропорт вернул в службу судебных приставов административный материал в отношении злостной нарушительницы правил дорожного движения Мары Багдасарян за прогулы обязательных работы. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"Мировым судьей судебного участка 351 района Аэропорт города Москвы - исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка 353 района Аэропорт при подготовке дела об административном правонарушении в отношении Мары Багдасарян к рассмотрению было принято решение о возврате указанного административного дела в службу судебных приставов для устранения недостатков из-за неполноты представленных сведений", - сказал он.

Как сообщили ранее в Управлении Федеральной службы судебных приставов, Багдасарян, отбывающая обязательные работы в ГБУ "Жилищник" района Сокол, нарушила трудовую дисциплину.

В свою очередь адвокат Багдасарян Давид Кемулария заявил журналистам, что его доверительница "добросовестно выполняет все работы и исполняет назначенное ей наказание".

Ранее по решению суда, Багдасарян была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Она была предупреждена об административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. За прогулы мировой участок Савеловского районного суда, рассмотрев доводы судебного пристав-исполнителя и соответствующие документы, уже назначал наказание должнице в виде ареста на 15 суток.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. 10 марта мировой суд признал ее виновной в поделке больничного (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.