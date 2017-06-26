Фигуранту "болотного дела" Непомнящих продлили срок пребывания в ШИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Фигуранту "болотного дела" Ивану Непомнящих на семь суток продлили срок пребывания в штрафном изоляторе (ШИЗО) в колонии №1 УФСИН по Ярославской области. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

"Ивану Непомнящих, по неофициальной информации, продлили срок пребывания в ШИЗО еще на семь суток. Причины нам не называют", - сказала собеседница агентства.

Непомнящих находится в ШИЗО с 9 июня. До этого его помещали в штрафной изолятор в конце апреля, после чего уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину поступила жалоба об избиении заключенных штрафного изолятора. В начале июня СК отказал в возбуждении уголовного дела по итогам доследственной проверки.

Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.