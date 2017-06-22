Источник: СК заново проверит жалобу фигуранта "болотного дела" на избиение в колонии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Следствие отменило отказ в возбуждении уголовного дела по факту якобы избиения в исправительной колонии №1 Ярославля заключенных, среди которых был фигурант "болотного дела" Иван Непомнящих. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.
"Следственные органы СУ (следственного управления - прим. ТАСС) СК (Следственного комитета - прим. ТАСС) РФ по Ярославской области отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, назначена новая доследственная проверка", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что жалоба об избиении заключенных штрафного изолятора, где находился осужденный по "болотному делу" Непомнящих, поступила уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Непомнящих и еще двоих осужденных в исправительной колонии осмотрели врачи, чтобы проверить информацию об избиении. Во время осмотра медики травм не обнаружили. В начале июня СК отказал в возбуждении уголовного дела по итогам доследственной проверки.
Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. 16 мая в Заволжский районный суд Ярославля поступило ходатайство о его условно-досрочном освобождении, однако пока информация о его рассмотрении не появлялась.
Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.