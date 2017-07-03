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Владелец перевернувшейся на озере Максимка лодки не имел прав на управление плавсредством

Происшествия
3 июля, 12:49 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, июля. /ТАСС

В пресс-службе правительства Челябинской области отметили, что не приспособленный для купания водоем принадлежал одному из утонувших

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Хозяин лодки, которая перевернулась в Чесменском районе Челябинской области в воскресенье вечером, в результате чего погибли семь человек, не имел прав на управление плавсредством с мотором. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Челябинской области.

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"Озеро Максимка - бывший карьер, для купания не приспособленный, частный водоем, который принадлежал одному из утонувших. Перевернувшаяся на нем лодка не была зарегистрирована, а у ее владельца не было прав на управление плавательным средством, оборудованного мотором. Ни на одном из находившихся в лодке не было спасательных жилетов. Правила безопасности были полностью нарушены, это и привело к трагедии", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, вечером 2 июля из озера извлечены тела двух мужчин, десятилетней девочки и двухлетнего мальчика. По предварительным данным, мужчина со своими детьми и с детьми родственников (всего девять человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Позже в ходе поисковых работ обнаружены тела восьмилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков, также установлено, что четверо детей смогли спастись.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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