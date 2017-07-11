В штате Миссисипи разбился военно-транспортный самолет

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет C-130 разбился в понедельник в американском штате Миссисипи. Как сообщил местный телеканал WVTM13, входящий в структуру телекомпании NBC, в катастрофе погибли шесть человек.
BREAKING: Military C-130 plane out of Memphis crashes in Mississippi; 8 on board, 4 bodies recovered - WMC pic.twitter.com/X2IqBoa2Zs— Breaking911 (@Breaking911) 10 July 2017
Самолет производства американской корпорации Lockheed Martin разбился на границе округов Санфлауэр и Лефлор. При ударе о землю C-130 загорелся.
Пожарные расчеты и полиция уже прибыли на место ЧП. По предварительным данным, самолет вылетел из Мемфиса, на его борту находились восемь человек.