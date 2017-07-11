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В штате Миссисипи разбился военно-транспортный самолет

Происшествия
11 июля, 3:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

В результате крушения погибли шесть человек

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет C-130 разбился в понедельник в американском штате Миссисипи. Как сообщил местный телеканал WVTM13, входящий в структуру телекомпании NBC, в катастрофе погибли шесть человек.

Самолет производства американской корпорации Lockheed Martin разбился на границе округов Санфлауэр и Лефлор. При ударе о землю C-130 загорелся.

Пожарные расчеты и полиция уже прибыли на место ЧП. По предварительным данным, самолет вылетел из Мемфиса, на его борту находились восемь человек.

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