В связи с убийством российского туриста МВД Абхазии перешло на усиленный режим работы

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СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Весь личный состав МВД Абхазии перешел на усиленный режим работы в связи с убийством российского туриста во вторник в Гудаутском районе, сообщили ТАСС в министерстве.
"В связи с разбойным нападением на российских туристов и убийством одного из них личный состав МВД Абхазии несет службу в усиленном режиме, на всех стационарных постах ГАИ проверяется автотранспорт, который вызывает подозрение, осуществляется патрулирование трассы", - сказал представитель министерства.
Что касается оцепленной в течение дня территории, где было совершено преступление, то, по словам собеседника агентства, с наступлением темноты прочесывание местности прекращено. В настоящее время оперативники занимаются проверкой лиц, которые ранее привлекались по фактам грабежей и разбойных нападений.
Представитель МВД сказал, что тело скончавшегося от ножевого ранения 33-летнего москвича Андрея Кабанова доставлено в бюро судебно-медицинских экспертиз, члены его семьи - супруга и двое детей - находятся в частном секторе в Гудаутском районе, где проводили свой отдых.
Посольство России в Абхазии проводит проверку по факту разбойного нападения на российских туристов, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства Турал Джавадов. "Посольство России в Абхазии информировано о происшедшем. При содействии милиции начата проверка обстоятельств инцидента, все на контроле посольства", - сказал Джавадов.
Как сообщили в МВД, поиски преступников пока не дали результатов. "Помимо милиции в розыске преступников участвуют сотрудники службы госбезопасности, спецподразделения и кинологи. До наступления темноты в операции был задействован и вертолет", - отметил представитель МВД. Поиск ведется на оцепленной территории протяженностью 2 км.
"Из-за инцидента с российскими туристами президент Абхазии Рауль Хаджимба отменил запланированную на 12 июля поездку в Адыгею и лично контролирует ход расследования", - сообщил журналистам секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.
Разбойное нападение на туристов из России и убийство одного из них совершили во вторник, 11 июля, двое неизвестных в районе устья реки Аапста Гудаутского района. Прокуратура возбудила уголовное дело.