Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции

ТВЕРЬ, 14 июля. /ТАСС/. Выжившая в убийстве девяти человек в поселке Редкино Тверской области обратилась в СК для организации проверки действий сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.

Об этом в пятницу сообщил ее адвокат Андрей Мишонов на своей странице в Facebook.

"Марина обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости дать оценку действиям полиции после ее сообщения о преступлении. По подсчетам Марины, полиция приехала на место через один час после ее вызова", - говорится в сообщении адвоката.

Он также добавил, что "ее не признают потерпевшей по делу, несмотря на причиненный преступлением моральный вред". "По данному факту нами тоже подана жалоба руководству СК РФ", - пояснил Мишонов.

В пресс-службе управления МВД по Тверской области ТАСС сообщили, что в ведомстве уже провели внутреннее разбирательство. "В тот день в полицию поступило два вызова, они зафиксированы дежурной частью, а также зафиксировано точное время прибытия сотрудников на место преступления. Если будет проводится проверка, то данные будут предоставлены компетентным органам", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина, одной женщине удалось спрятаться от убийцы.

Мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. Вечером этого же дня Центральный районный суд Твери избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.