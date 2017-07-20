Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб, четверо пострадали в массовом ДТП на трассе "Дон" под Ростовом

Происшествия
20 июля, 9:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, июля. /ТАСС

По предварительным данным, столкновение шести автомобилей спровоцировал груженый автомобиль "МАЗ", у которого отказали тормоза

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в четверг утром на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. В результате, по предварительным данным, четыре человека пострадали, один погиб сообщила ТАСС официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

"На участке дороги, где проводились ремонтные работы, произошло ДТП. По предварительной информации, у груженого грузового автомобиля "МАЗ" отказали тормоза, в результате столкнулись шесть автомобилей - три грузовых и три легковых. Среди них - автомобиль ДПС, который двигался по маршруту патрулирования", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, погиб пассажир автомобиля "ВАЗ-2111", четыре человека пострадали, включая инспекторов ДПС. "Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отметила Устименко.

В главке МВД отметили, что инспекторы ДПС обеспечили беспрепятственный проезд, движение по трассе продолжается в обоих направлениях.

Смотрите также

ГИБДД фиксирует рост количества ДТП, связанных с технической неисправностью транспорта

Пучков просит принять дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения

Тише едешь - дальше будешь: ВОЗ опубликовала доклад о причинах смертности в ДТП

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
2
Дочь погибшей в Таиланде россиянки отправили обратно в РФ
3
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
4
В российских регионах начались выплаты вкладчикам банка "Югра"
5
Умер актер Виктор Кинах
6
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама