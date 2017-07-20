Один человек погиб, четверо пострадали в массовом ДТП на трассе "Дон" под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в четверг утром на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. В результате, по предварительным данным, четыре человека пострадали, один погиб сообщила ТАСС официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

"На участке дороги, где проводились ремонтные работы, произошло ДТП. По предварительной информации, у груженого грузового автомобиля "МАЗ" отказали тормоза, в результате столкнулись шесть автомобилей - три грузовых и три легковых. Среди них - автомобиль ДПС, который двигался по маршруту патрулирования", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, погиб пассажир автомобиля "ВАЗ-2111", четыре человека пострадали, включая инспекторов ДПС. "Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отметила Устименко.

В главке МВД отметили, что инспекторы ДПС обеспечили беспрепятственный проезд, движение по трассе продолжается в обоих направлениях.