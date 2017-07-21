Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, ранившего из огнестрельного оружия молодого человека на востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел вечером 20 июля.

"Неизвестный возле дома 29 на улице Челябинской умышленно причинил огнестрельное ранение гражданину, 1996 года рождения, и скрылся. Потерпевший госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки слева и сквозным ранением нижней доли легкого", - отметили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").