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Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы

Происшествия
21 июля, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, ранившего из огнестрельного оружия молодого человека на востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел вечером 20 июля.

"Неизвестный возле дома 29 на улице Челябинской умышленно причинил огнестрельное ранение гражданину, 1996 года рождения, и скрылся. Потерпевший госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки слева и сквозным ранением нижней доли легкого", - отметили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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