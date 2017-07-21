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В Турции более 350 человек обратились за медпомощью после землетрясения

Происшествия
21 июля, 14:18 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, июля. /ТАСС

25 человек госпитализированы, сообщили в Минздраве республики

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АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 358 человек обратились за помощью в больницы в Турции после землетрясения в Эгейском море.

Об этом заявил в пятницу глава Министерства здравоохранения республики Ахмет Демирджан.

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"За медицинской помощью после землетрясения обратились 358 человек, 272 пострадавших были доставлены в медучреждения на каретах скорой помощи, - подчеркнул министр. - В настоящий момент не менее 25 человек находятся на лечении в больницах, у троих диагностированы переломы позвоночника. Многие получили переломы ног".

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.

Российские туристы, как сообщили ТАСС в Ростуризме и генконсульстве РФ в Анталье, не пострадали. В Греции травмы получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.

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