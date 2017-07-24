Потерпевшие обжаловали приговор по делу о гибели главы Total

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Потерпевшие обжаловали приговор двум сотрудникам аэропорта Внуково, которые были амнистированы по делу о катастрофе в 2014 году самолета Falcon, в которой погибли три члена экипажа и глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Об этом ТАСС сообщим в пресс-службе суда.

"Представителем потерпевшего Патрика Вервель была подана апелляционная жалоба, которая 24 июля была зарегистрирована", - сказал представитель суда.

Согласно приговору суда, инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко признаны виновными в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению, и приговорены к 3,5 года и 4 годам колонии общего режима соответственно. В связи с тем, что совершенное ими преступление попало под условия амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, судимость с них снята. Условиями амнистии были несознательный характер преступления и максимальное наказание не более 5 лет колонии.

К подсудимым были заявлены иски на общую сумму 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение гражданского судопроизводства.

Леденев и Мартыненко ранее признали свою вину, в связи с чем процесс проходил в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Обвиняемые содержались под стражей 11 месяцев, после были отпущены под подписку о невыезде.

Дело о крушении во Внукове

Помимо Леденева и Мартыненко, по делу о крушении самолета Falcon обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно- посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.