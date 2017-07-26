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СК завершил расследование уголовного дела об убийстве 9 человек в Тверской области

Происшествия
26 июля, 8:49 дата обновления: 26 июля, 8:54 UTC+3

Дело в отношении Сергея Егорова направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказала она.

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3 июня 2017 года Сергей Егоров находился в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в компании дачников. Между ними возник конфликт, после чего Егоров в состоянии алкогольного опьянения ушел и вернулся с охотничьим самозарядным ружьем, из которого расстрелял девять человек.

"Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте", - сказала Петренко.

Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. 

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