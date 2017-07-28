Генпрокуратура РФ не получала запрос об аресте имущества Каримовой

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России пока не получала запрос из Узбекистана о возможном аресте активов дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Республики Узбекистан запроса по поводу возможного ареста активов Гульнары Каримовой пока не поступало. В случае получения подобного запроса он будет рассмотрен в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.
"По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.
По оценкам ведомства, общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, $1 млрд 651,8 млн и €26,1 млн (всего в национальной валюте - 3 трлн 746,8 млн сум или $740,7 млн).
"По материалам следствия на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1 млрд 394,1 млн, €63,5 млн, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн швейцарских франков", - говорится в сообщении генпрокуратуры Узбекистана.
В частности из этих активов в Швейцарии, по данным Генпрокуратуры, находятся денежные средства на сумму $777,8 млн и виллы в городе Колоньи стоимостью 18,5 млн франков; во Франции - квартиры в Париже и замок Шато де Грусси, виллы в Сан-Тропе общей стоимостью €52,5 млн; в Ирландии - денежные средства и ценные бумаги на $300 млн; на Мальте - самолет стоимостью $48,8 млн; в России - денежные средства на сумму $6 млн, пентхаус в Москве, особняк и восемь квартир на Рублевке, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $2 млн в Ялте; в ОАЭ - денежные средства в размере $32 млн и золото на сумму $31,5 млн, а также недвижимость общей стоимостью $67,4 млн.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Он возглавлял республику с момента обретения ею независимости в 1991 году.