Генпрокуратура РФ не получала запрос об аресте имущества Каримовой

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России пока не получала запрос из Узбекистана о возможном аресте активов дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Республики Узбекистан запроса по поводу возможного ареста активов Гульнары Каримовой пока не поступало. В случае получения подобного запроса он будет рассмотрен в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.

Ранее генеральная прокуратура Узбекистана сообщала, что разослала в Россию и 11 других государств запросы на арест собственности преступной группы, связанной со старшей дочерью первого президента страны. Ведомство информировало, что приговором Ташкентского облсуда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, и ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы. Кроме того, в настоящее время продолжается расследование другого уголовного дела в ее отношении. В его рамках Каримовой инкриминируются факты завладения чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн, сокрытие иностранной валюты на сумму $1 млрд 943 млн и €29,1 млн путем получения откатов.

"По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

По оценкам ведомства, общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, $1 млрд 651,8 млн и €26,1 млн (всего в национальной валюте - 3 трлн 746,8 млн сум или $740,7 млн).

Собственность Каримовой в 12 странах

"По материалам следствия на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1 млрд 394,1 млн, €63,5 млн, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн швейцарских франков", - говорится в сообщении генпрокуратуры Узбекистана.

В частности из этих активов в Швейцарии, по данным Генпрокуратуры, находятся денежные средства на сумму $777,8 млн и виллы в городе Колоньи стоимостью 18,5 млн франков; во Франции - квартиры в Париже и замок Шато де Грусси, виллы в Сан-Тропе общей стоимостью €52,5 млн; в Ирландии - денежные средства и ценные бумаги на $300 млн; на Мальте - самолет стоимостью $48,8 млн; в России - денежные средства на сумму $6 млн, пентхаус в Москве, особняк и восемь квартир на Рублевке, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $2 млн в Ялте; в ОАЭ - денежные средства в размере $32 млн и золото на сумму $31,5 млн, а также недвижимость общей стоимостью $67,4 млн.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Он возглавлял республику с момента обретения ею независимости в 1991 году.