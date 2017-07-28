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Прокуратура: Берн изучает просьбу Ташкента о расследовании, касающемся Гульнары Каримовой

Происшествия
28 июля, 16:39 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 28, июля. /ТАСС

Как отмечается, прокуратура "наложила секвестр на ценности на сумму более 800 млн швейцарских франков"

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ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Швейцария в настоящее время изучает просьбу Узбекистана о юридической помощи в расследовании дела, касающегося Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента среднеазиатской республики. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в швейцарской Федеральной прокуратуре.

"Мы подтверждаем, что Федеральная прокуратура занимается просьбой о юридической помощи, поступившей из Узбекистана. Она в настоящее время изучается", - отмечается в письменном ответе прокуратуры на вопрос ТАСС.

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Подчеркивается, что прокуратура с 2012 года проводит расследование в отношении шести лиц, в том числе Гульнары Каримовой. Речь идет об "отмывании денег, связанном с коррупцией". "На настоящий момент прокуратура наложила секвестр на ценности на сумму более 800 млн швейцарских франков", - говорится в ответе надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура Узбекистана разослала в Россию и 11 других государств запросы на арест собственности преступной группы, связанной со старшей дочерью первого президента страны Гульнарой Каримовой, сообщило в пятницу надзорное ведомство республики. Как информировала Генпрокуратура, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 г. она была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, и ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

В сообщении говорится, что по материалам следствия на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1,3941 млрд, €63,5 млн, £27,1 млн и 18,5 млн швейцарских франков. В частности из этих активов в Швейцарии, по данным Генпрокуратуры, находятся денежные средства на сумму $777,8 млн и виллы в городе Колоньи стоимостью 18,5 млн франков.

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