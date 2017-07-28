Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой несколько месяцев не может с ней связаться

ТАСС, 28 июля. Швейцарский адвокат Грегуар Манжа заявил, что не знает, где узбекские власти содержат дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, интересы которой он должен представлять. Как сообщило в пятницу агентство Reuters, юрист уже несколько месяцев не может связаться с ней.

"Учитывая, что я не могу выйти на связь и пообщаться с моей подзащитной, мне фактически препятствуют в оказании помощи и осуществлении защиты госпожи Гульнары Каримовой", - приводит агентство слова адвоката. Он также заявил, что это является нарушением права на справедливый суд, и что власти Узбекистана серьезно нарушают основные права человека. В этой связи он направил в швейцарскую прокуратуру запрос на приостановку расследования в отношении его подзащитной.

Ранее в швейцарской Федеральной прокуратуре ТАСС подтвердили поступление из Узбекистана просьбы о юридической помощи в расследовании дела, касающегося Гульнары Каримовой. Подчеркивается, что прокуратура с 2012 года проводит расследование в отношении шести лиц, в том числе нее. "На настоящий момент прокуратура наложила секвестр на ценности на сумму более 800 млн швейцарских франков", - говорится в комментарии надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура Узбекистана разослала в Россию и 11 других государств запросы на арест собственности преступной группы, связанной со старшей дочерью первого президента страны Гульнарой Каримовой, сообщило в пятницу надзорное ведомство республики. Как информировала Генпрокуратура, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года она была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, и ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

В сообщении говорится, что по материалам следствия на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1,3941 млрд, €63,5 млн, £27,1 млн и 18,5 млн швейцарских франков. В частности из этих активов в Швейцарии, по данным Генпрокуратуры, находятся денежные средства на сумму $777,8 млн и виллы в городе Колоньи стоимостью 18,5 млн франков.