Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой несколько месяцев не может с ней связаться

Происшествия
28 июля, 17:14 UTC+3 ТАСС

Адвокат Грегуар Манжа считает, что "власти Узбекистана серьезно нарушают основные права человека"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июля. Швейцарский адвокат Грегуар Манжа заявил, что не знает, где узбекские власти содержат дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, интересы которой он должен представлять. Как сообщило в пятницу агентство Reuters, юрист уже несколько месяцев не может связаться с ней.

"Учитывая, что я не могу выйти на связь и пообщаться с моей подзащитной, мне фактически препятствуют в оказании помощи и осуществлении защиты госпожи Гульнары Каримовой", - приводит агентство слова адвоката. Он также заявил, что это является нарушением права на справедливый суд, и что власти Узбекистана серьезно нарушают основные права человека. В этой связи он направил в швейцарскую прокуратуру запрос на приостановку расследования в отношении его подзащитной.

Смотрите также
Гульнара Каримова, 2011 год

Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Ранее в швейцарской Федеральной прокуратуре ТАСС подтвердили поступление из Узбекистана просьбы о юридической помощи в расследовании дела, касающегося Гульнары Каримовой. Подчеркивается, что прокуратура с 2012 года проводит расследование в отношении шести лиц, в том числе нее. "На настоящий момент прокуратура наложила секвестр на ценности на сумму более 800 млн швейцарских франков", - говорится в комментарии надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура Узбекистана разослала в Россию и 11 других государств запросы на арест собственности преступной группы, связанной со старшей дочерью первого президента страны Гульнарой Каримовой, сообщило в пятницу надзорное ведомство республики. Как информировала Генпрокуратура, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года она была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, и ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

В сообщении говорится, что по материалам следствия на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1,3941 млрд, €63,5 млн, £27,1 млн и 18,5 млн швейцарских франков. В частности из этих активов в Швейцарии, по данным Генпрокуратуры, находятся денежные средства на сумму $777,8 млн и виллы в городе Колоньи стоимостью 18,5 млн франков.

Смотрите также

Генпрокуратура Узбекистана не раскрывает информацию о местонахождении Гульнары Каримовой

Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента

Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швейцария Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина угнал теплоход и столкнулся с другим теплоходом
2
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
3
Аксенов: отключение света в Крыму не нанесло ущерба экономике
4
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
5
Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама