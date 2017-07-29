Моряки с затонувшего в Черном море сухогруза госпитализированы в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти поместили в больницу восьмерых членов экипажа сухогруза Anda, затонувшего в Черном море во время шторма. Об этом сообщает республиканское управление МЧС РФ.
"Восемь членов экипажа сухогруза Anda, потерпевшего крушение в нейтральных водах Черного моря, доставлены на берег и госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечено, что моряки находятся в удовлетворительном состоянии. В Минздраве Крыма ранее сообщали, что тяжелых травм моряки не получили, у двоих из них диагностировано переохлаждение.
В субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии.
Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы. В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятерыми моряками, поиски еще одного продолжаются.