Моряки с затонувшего в Черном море сухогруза госпитализированы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти поместили в больницу восьмерых членов экипажа сухогруза Anda, затонувшего в Черном море во время шторма. Об этом сообщает республиканское управление МЧС РФ.

"Восемь членов экипажа сухогруза Anda, потерпевшего крушение в нейтральных водах Черного моря, доставлены на берег и госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечено, что моряки находятся в удовлетворительном состоянии. В Минздраве Крыма ранее сообщали, что тяжелых травм моряки не получили, у двоих из них диагностировано переохлаждение.

В субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии.

Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы. В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятерыми моряками, поиски еще одного продолжаются.