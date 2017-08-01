Прокуратура проводит проверку по факту нападения банды GTA на конвой в Мособлсуде

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Прокуратура Московской области начала проверку по факту нападения подсудимых по делу банды GTA на конвой в здании Мособлсуда в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых. Уголовное дело, возбужденное следственным органом по факту произошедшего, взято прокурором области на особый контроль", - сообщили в прокуратуре Московской области.
По информации областной прокуратуры, во вторник пятеро подсудимых по уголовному делу банды GTA были доставлены в здание Мособлсуда, где проходили слушания. "В ходе сопровождения в зал судебного заседания они оказали конвоирам сопротивление. Сотрудники полиции, прибывшие по тревоге, в целях пресечения противоправных действий членов банды были вынуждены открыть по ним огонь на поражение", - сообщили в прокуратуре.