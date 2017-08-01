Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Больницы на Дальнем Востоке после отключения электричества взяты на контроль

Происшествия
1 августа, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла 1 августа около 14:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Социально значимые объекты на Дальнем Востоке, в первую очередь больницы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей, после отключения электричества взяты на особый контроль подразделениями МЧС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства, ситуация в настоящее время нормализуется, осложнения обстановки не будет.

"Ситуация с подключением дальневосточных регионов к энергоснабжению нормализуется, энергетики восстанавливают работу оборудования и ЛЭП. Социально значимые объекты, прежде всего больницы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей, находятся на особом контроле региональных властей и подразделений МЧС России. Оперативные группы МЧС проверяют состояние дел на объектах социальной сферы - работают ли источники резервного энергоснабжения, требуется ли подвоз воды. В регионах работают штабы, которые организовывают работу с населением, координируют работу аварийно-восстановительных бригад и принимают меры по обеспечению безопасности на территориях", - сказал собеседник агентства, отметив, что осложнения обстановки не прогнозируется.

По данным ведомства, нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла 1 августа около 14:00 мск. Внезапно, одна за другой, отключились линии электропередачи, идущие от Бурейской ГЭС. Без энергоснабжения остались потребители большинства дальневосточных регионов и частично районы Забайкальского края. Энергетики в настоящее время ведут восстановительные работы.

"Уже через 17 минут специалисты начали восстанавливать работу оборудования электростанции, которое отключилось автоматически, и электросетей. Это говорит о том, что тяжелых последствий масштабное отключение не повлечет. Идет поэтапное подключение электроэнергии, ремонтным бригадам необходимо время, чтобы подключить всех потребителей", - подчеркнул представитель МЧС.

Смотрите также

РФ не поставила в Китай 477 МВт электроэнергии из-за аварии на Дальнем Востоке

"Русгидро": оборудование компании не послужило причиной аварии на Дальнем Востоке

Ряд регионов на Дальнем Востоке частично остались без электричества из-за аварии

РЖД предупредили о задержках поездов из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке

Энергоснабжение Владивостока и Хабаровска восстановлено после крупной аварии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария в электросетях на Дальнем Востоке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама