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Уголовное дело возбуждено по факту кражи экипировки из раздевалки ХК "Автомобилист"

Происшествия
5 августа, 10:25 UTC+3 ТАСС ТАСС 5, августа. /ТАСС

Хоккеисты клуба заявили о пропаже экипировки и личных вещей из раздевалок перед открытием Кубка губернатора Нижегородской области 1 августа во Дворце спорта имени Коноваленко

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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 5 августа. Министерство внутренних дел по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту кражи из раздевалки екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" экипировки и некоторых личных вещей спортсменов, приехавших в Нижний Новгород для участия в Кубке губернатора области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ "Кража". По словам самих хоккеистов, сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей, но полиции предстоит сделать официальное заключение", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в пресс-службе УМВД, хоккеисты клуба заявили о пропаже экипировки и личных вещей из раздевалок перед открытием Кубка губернатора Нижегородской области 1 августа во Дворце спорта имени Коноваленко.

В турнире также принимают участие казанский "Ак Барс", нижегородское "Торпедо", московский "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев".

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