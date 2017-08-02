"Автомобилист" отправил хоккеистам дополнительную экипировку взамен украденной

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" отправил дополнительную экипировку своим хоккеистам, которые сейчас играют на Кубке губернатора Нижегородской области, взамен украденной. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского клуба Олег Гросс.

Во вторник администрация Дворца спорта имени В.С. Коноваленко в Нижнем Новгороде сообщила ТАСС о краже вещей, принадлежащих "Автомобилисту", из раздевалки.

"Мы отправили дополнительную амуницию взамен украденной. Нужно понимать, что в данный момент мы не можем полностью восполнить потери экипировки. Но руководство сделало все возможное, чтобы амуниция как можно быстрее оказалась у ребят", - сказал Гросс.

"Автомобилист" уступил в первом матче турнира "Ак Барсу" в овертайме со счетом 3:4. В настоящий момент "Автомобилист" проводит на турнире вторую игру, в которой выигрывает у новокузнецкого "Металлурга" со счетом 2:0.