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"Автомобилист" отправил хоккеистам дополнительную экипировку взамен украденной

Спорт
2 августа, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Во вторник администрация Дворца спорта имени В.С. Коноваленко в Нижнем Новгороде сообщила ТАСС о краже вещей, принадлежащих "Автомобилисту", из раздевалки

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" отправил дополнительную экипировку своим хоккеистам, которые сейчас играют на Кубке губернатора Нижегородской области, взамен украденной. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского клуба Олег Гросс.

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Во вторник администрация Дворца спорта имени В.С. Коноваленко в Нижнем Новгороде сообщила ТАСС о краже вещей, принадлежащих "Автомобилисту", из раздевалки.

"Мы отправили дополнительную амуницию взамен украденной. Нужно понимать, что в данный момент мы не можем полностью восполнить потери экипировки. Но руководство сделало все возможное, чтобы амуниция как можно быстрее оказалась у ребят", - сказал Гросс.

"Автомобилист" уступил в первом матче турнира "Ак Барсу" в овертайме со счетом 3:4. В настоящий момент "Автомобилист" проводит на турнире вторую игру, в которой выигрывает у новокузнецкого "Металлурга" со счетом 2:0.

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