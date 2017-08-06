Почти 260 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна Нору

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 259 авиарейсов были отменены в Японии из-за приближения тайфуна Нору, который, по данным Японского метеорологического агентства, по-прежнему находится к югу от острова Кюсю. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Отмены касаются рейсов, прилетающих и вылетающих из аэропортов префектур Кагосима и Миядзаки на Кюсю. Вместе с тем авиаперевозчики отмечают, что число отмененных рейсов может возрасти в зависимости от погодных условий.

В настоящее время тайфун находится в нескольких десятках километров к югу от Кюсю в районе островов Амами. Здесь регистрируется обильное выпадение осадков - около 100 мм в час. В этой связи синоптики призывают людей соблюдать осторожность из-за опасности оползней и разлива рек. Скорость ветра здесь достигает 35 метров в секунду, а кратковременных порывов - 50 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни тайфун продолжит медленное продвижение на северо-восток. Таким образом на следующей неделе он может затронуть большую часть главного японского острова Хонсю, в том числе Токио.

Особенностью Нору является его крайне медленное продвижение - не более 15 км в час - на северо-восток, что может принести большой урон в районах его прохождения. К настоящему моменту известно по крайней мере о двух погибших и девяти пострадавших в результате разгула стихии.